Кафанов: отменённый гол Облякова — брак Ятимова, не успели привыкнуть к мячам

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался об игре голкипера жёлто-синих Рустама Ятимова во встрече Суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА. В решающем матче армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

«Это брак Ятимова. Не успели привыкнуть к этим мячам. Мяч меняет траекторию. Но в любом случае это на вратаре», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на девятой минуте игры Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр встречи Кирилл Левников отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника Мойзеса.

В прошлом розыгрыше турнира победу одержал «Зенит». В Суперфинале Кубка России сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.