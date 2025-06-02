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Кафанов: отменённый гол Облякова — брак Ятимова, не успели привыкнуть к мячам

Кафанов: отменённый гол Облякова — брак Ятимова, не успели привыкнуть к мячам
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался об игре голкипера жёлто-синих Рустама Ятимова во встрече Суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА. В решающем матче армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Это брак Ятимова. Не успели привыкнуть к этим мячам. Мяч меняет траекторию. Но в любом случае это на вратаре», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на девятой минуте игры Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр встречи Кирилл Левников отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника Мойзеса.

В прошлом розыгрыше турнира победу одержал «Зенит». В Суперфинале Кубка России сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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