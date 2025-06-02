Кафанов сообщил, что вратаря ЦСКА Торопа могут довызвать в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что голкипера ЦСКА Владислава Торопа могут довызвать в национальную команду для участия в матчах с Нигерией и Беларусью.

«Рассматривали Славу Торопа. Говорили об этом с Крамаренко. Если бы было понятно, что не приедет Сафонов, был бы Тороп. Если сегодня всё решится, то, возможно, Тороп приедет», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России в июне проведёт два товарищеских матча. В пятницу, 6 июня, команда Валерия Карпина встретится со сборной Нигерии в «Лужниках». Во вторник, 10 июня, сборная России сыграет с командой Беларуси в Минске.