Тренер вратарей сборной России Кафанов поделился, что хотел бы поработать с Акинфеевым

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о желании увидеть прощальный матч голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в национальной команде.

«Когда я пришёл в сборную, очень хотел поработать с Акинфеевым. К нему нужен другой подход. Я хотел понять, смогу ли я работать с ним так, чтобы было ему комфортно. Хотел, чтобы он провёл прощальный матч. Это будет здорово», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игорь Акинфеев в восьмой раз в карьере стал обладателем Фонбет Кубка России. В Суперфинале сезона-2024/2025 армейцы в серии пенальти одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). 39-летний вратарь провёл на поле 90 минут. На счету Акинфеева 111 встреч за сборную России, последняя из которых была сыграна в июле 2018 года — в 1/4 финала чемпионата мира — 2018 года с Хорватией (2:2, 3:4 пен.).