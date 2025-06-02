Тренер сборной России назвал Акинфеева лучшим вратарём сезона

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим на своей позиции в этом сезоне.

«На мой взгляд, в этом сезоне лучший — Игорь Акинфеев. Ошибок грубых не было, принёс много очков команде. Очень сильно провёл сезон. Ошибок, которые повлияли на исход матчей, у него не было. У Агкацева, Максименко и Латышонка они были. Эти трое — сейчас очень сильные вратари», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В финале Кубка России, который прошёл в воскресенье, 1 июня, ЦСКА в серии пенальти одолел «Ростов» (0:0, (4:3 пен.)). Ворота армейской команды защищал 39-летний Акинфеев.