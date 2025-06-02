Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной России назвал Акинфеева лучшим вратарём сезона

Тренер сборной России назвал Акинфеева лучшим вратарём сезона
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим на своей позиции в этом сезоне.

«На мой взгляд, в этом сезоне лучший — Игорь Акинфеев. Ошибок грубых не было, принёс много очков команде. Очень сильно провёл сезон. Ошибок, которые повлияли на исход матчей, у него не было. У Агкацева, Максименко и Латышонка они были. Эти трое — сейчас очень сильные вратари», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В финале Кубка России, который прошёл в воскресенье, 1 июня, ЦСКА в серии пенальти одолел «Ростов» (0:0, (4:3 пен.)). Ворота армейской команды защищал 39-летний Акинфеев.

Материалы по теме
Чудо-ворота Акинфеева, мечтательная речь Николича и «Руки Вверх!». Каким был триумф ЦСКА
Видео
Чудо-ворота Акинфеева, мечтательная речь Николича и «Руки Вверх!». Каким был триумф ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android