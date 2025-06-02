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Орещук: поставить с «Ростовом» Акинфеева, а не Торопа — сильное решение Николича

Орещук: поставить с «Ростовом» Акинфеева, а не Торопа — сильное решение Николича
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Бывший российский футболист Роман Орещук оценил решение тренера ЦСКА Марко Николича выпустить 39-летнего вратаря Игоря Акинфеева в стартовом составе на финальный матч Кубка России с «Ростовом».

В финале Кубка России, который прошёл в воскресенье, 1 июня, ЦСКА в серии пенальти одолел «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Ворота армейской команды защищал 39-летний Акинфеев.

«Сильное и волевое решение Николича — поставить на Суперфинал Кубка России с «Ростовом» Акинфеева, а не Торопа. Хватило бы ли у меня духу не поставить в финале парня, который отыграл весь Кубок? Первое, что приходит в голову — это несправедливо. Но уже когда Кубок России выиграл Акинфеев, понимаешь, что лучшего решения и быть не могло», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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