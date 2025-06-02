Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Рыбуса: скорее всего, Мацей закончит с футбольной карьерой

Агент Рыбуса: скорее всего, Мацей закончит с футбольной карьерой
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы экс-защитника «Спартака» и «Локомотива» Мацея Рыбуса, рассказал о возможном завершении карьеры польского футболиста.

«Скорее всего, Мацей уже закончит с футбольной карьерой, хотя он работает, тренируется и надеется, что ещё что-то получится. Официально он ещё не сказал: «Нет». Будем стараться — может, что-то интересное появится. Он не думает о будущем и хорошо себя чувствует. За свою карьеру он заработал прилично, поэтому может получать удовольствие от жизни», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Помимо «Спартака» и «Локомотива», Мацей Рыбус выступал за такие команды, как «Легия», «Ахмат» и «Лион». Последним клубом в карьере экс-футболиста сборной Польши остаётся казанский «Рубин», который он покинул летом 2024 года.

Материалы по теме
Топ-клубы РПЛ разбирают «Ростов» на части. Что уже известно о будущих трансферах?
Эксклюзив
Топ-клубы РПЛ разбирают «Ростов» на части. Что уже известно о будущих трансферах?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android