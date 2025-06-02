«Для меня это неправильно». Мусаев — о словах «Динамо» перед игрой с «Краснодаром»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что его удивили высказывания представителей московского «Динамо» перед встречей между командами в заключительном туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Перед игрой некоторые футболисты бело-голубых заявили, что хотели бы поквитаться с «Краснодаром» за прошлогодний матч, в котором «Динамо» проиграло и упустило чемпионский титул.

«Меня удивила позиция «Динамо». Я понимаю, что они хотели нас обыграть. Я понимаю, что для Ролана Гусева это был важный матч, чтобы остаться в качестве главного тренера. Мы видели видео с ним из раздевалки «Динамо», читали комментарии Скопинцева, Тюкавина, Карраскаля.

Это всё хорошо, но это должно оставаться внутри. «Мы их обыграем, мы им отомстим за прошлый год», которые звучат в раздевалке, – нет проблем. Но это всё было в медиа. Для меня это неправильно. Скопинцев сказал, что уважает в «Краснодаре» только Галицкого – тоже, мягко говоря, странно. Он отлично общается с одним из моих помощников, у меня с Димой тоже нормальные отношения.

Думаю, эти высказывания нам немножко помогли. Мы немножко коснулись этой темы за два дня до матча», — приводит слова Мусаева Sports.ru.

В итоге «Краснодар» завоевал чемпионский титул, обыграв московское «Динамо» со счётом 3:0 на домашней арене. «Быки» набрали 67 очков по итогам 30 туров. Ставший вторым «Зенит» заработал 66 очков. Замкнувший тройку лидеров ЦСКА — 59.