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31 футболист вошел в шорт-лист премии лучшему игроку РПЛ в сезоне-2024/2025

В шорт-лист премии лучшему игроку минувшего сезона РПЛ по итогам голосования журналистов и блогеров вошёл 31 футболист, сообщила пресс-служба лиги.

На премию «игрок сезона» номинированы: Манфред Угальде, Эсекьель Барко, Маркиньос, Наиль Умяров (все — «Спартак»), Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Станислав Агкацев, Диего Коста (все — «Краснодар»), Максим Глушенков, Евгений Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Лусиано, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Ярослав Гладышев, Бителло, Константин Тюкавин (все — «Динамо»), Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Мойзес, Виллан Роша, Иван Обляков (все — ЦСКА), Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьёв (все — «Локомотив»), Максим Осипенко, Николай Комличенко (оба — «Ростов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Артём Дзюба («Акрон»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Фото: телеграм-канал РПЛ

Начиная со 2 июня пользователи могут отдать свой голос на платформе премии, 15 июня народное голосование завершится, и будет сформирован список финалистов. Имена победителей назовут 27 июня.