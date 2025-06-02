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Викторьен Ангбан вернётся в «Сочи» после аренды в «Динамо» Махачкала

Викторьен Ангбан вернётся в «Сочи» после аренды в «Динамо» Махачкала
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил о возвращении в «Сочи» арендованного перед стартом прошлого сезона полузащитника Викторьена Ангбана.

«Ангбан после аренды возвращается в «Сочи», который только что вернулся в РПЛ. С ними нет смысла разговаривать об Ангбане», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Воспитанник «Челси» Викторьен Ангбан перебрался в «Сочи» из «Метца» летом 2021 года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 4,1 млн. Летом прошлого года, когда горожане вылетели из Российской Премьер-Лиги в Мелбет Первую лигу, ивуариец был отдан в аренду махачкалинскому «Динамо», вышедшему в РПЛ.

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