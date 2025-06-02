Мостовой внимал Карпину, Баринов бегал за руку с Миранчуком. Фото с тренировки сборной

2 июня в Новогорске прошла открытая тренировка национальной команды России. Учебно-тренировочный сбор стартовал 31 мая, когда футболисты заехали на подмосковную базу и провели тренировку в тренажёрном зале. Сегодня, 2 июня, на глазах представителей СМИ игроки работали на поле.

Лучшие фото с тренировки сборной России в Новогорске — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным вызвал на июньский сбор 31 футболиста. Изначально приглашённого в состав сборной вратаря Евгения Латышонка по медицинским причинам заменил Антон Митрюшкин. После прохождения дополнительного обследования в связи с травмой, полученной в последнем туре РПЛ, расположение национальной команды России покинул нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв.

В рамках сбора национальной команде России предстоит провести два товарищеских матча. В пятницу, 6 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Нигерии. Во вторник, 10 июня, сборная России в Минске сыграет с командой Беларуси.