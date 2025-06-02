Станкович и Семак не вошли в шорт-лист премии лучшему тренеру сезона в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович и возглавляющий «Зенит» Сергей Семак не вошли в шорт-лист премии лучшему тренеру РПЛ в сезоне-2024/2025, сообщила пресс-служба РПЛ.
На первом этапе на премию претендовали 10 тренеров, из них во второй раунд не сумели пройти Валерий Карпин, Деян Станкович, Марцел Личка, Михаил Галактионов и Сергей Семак.
По итогам голосования журналистов и блогеров в шорт-лист из пяти тренеров вошли Марко Николич (ЦСКА), Мурад Мусаев («Краснодар»), Заур Тедеев («Акрон»), Рашид Рахимов («Рубин»), Хасанби Биджиев («Динамо» Махачкала). Николич и Мусаев в голосовании по определению лучшего тренера автоматически прошли во второй этап – каждый из них дважды признавался тренером месяца.
Фото: телеграм-канал РПЛ
Голосование продлится до 15 июня, болельщики выберут трёх финалистов. Имена победителей назовут 27 июня.