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Станкович и Семак не вошли в шорт-лист премии лучшему тренеру сезона в РПЛ

Станкович и Семак не вошли в шорт-лист премии лучшему тренеру сезона в РПЛ
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович и возглавляющий «Зенит» Сергей Семак не вошли в шорт-лист премии лучшему тренеру РПЛ в сезоне-2024/2025, сообщила пресс-служба РПЛ.

На первом этапе на премию претендовали 10 тренеров, из них во второй раунд не сумели пройти Валерий Карпин, Деян Станкович, Марцел Личка, Михаил Галактионов и Сергей Семак.

По итогам голосования журналистов и блогеров в шорт-лист из пяти тренеров вошли Марко Николич (ЦСКА), Мурад Мусаев («Краснодар»), Заур Тедеев («Акрон»), Рашид Рахимов («Рубин»), Хасанби Биджиев («Динамо» Махачкала). Николич и Мусаев в голосовании по определению лучшего тренера автоматически прошли во второй этап – каждый из них дважды признавался тренером месяца.

Фото: телеграм-канал РПЛ

Голосование продлится до 15 июня, болельщики выберут трёх финалистов. Имена победителей назовут 27 июня.

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