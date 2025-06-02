«Криштиану не обязательно играть по 90 минут. Может по 10-20». Нани — о Роналду в сборной

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани высказался о роли форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в сборной Португалии. 40-летний нападающий был вызван в состав национальной команды на матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА со сборной Германии. Игра состоится в среду, 4 июня.

«Криштиану всегда готов помочь, вопрос лишь — как? Ему не обязательно играть по 90 минут. Может по 10-20. Он может играть и в старте. А если он устал и надо удержать счёт, то тренер может выпустить более свежего игрока», — поделился Нани в интервью на YouTube-канале МЯЧ Production.

В финале Лиги наций победитель полуфинала Германия — Португалия встретится с сильнейшей командой из пары Испания — Франция. Обладатель трофея определится в финальном матче, который состоится 8 июня на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене.