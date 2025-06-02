Акинфеев и Максименко вошли в пятёрку номинантов на премию лучшему вратарю сезона РПЛ

Пресс-служба РПЛ в телеграм-канале опубликовала шорт-лист номинантов на премию лучшему вратарю минувшего сезона.

В список вошли Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Никита Кокарев («Химки»).

Фото: телеграм-канал РПЛ

Начиная со 2 июня пользователи могут отдать свой голос на платформе премии, 15 июня народное голосование завершится, и будет сформирован список финалистов. Имена победителей назовут 27 июня.

В сезоне-2024/2025 чемпионата России, который закончился 24 мая, победу одержал «Краснодар» (67 очков). Вторым стал «Зенит» (66), третьим — ЦСКА (59).