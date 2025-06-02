Дешам оценил шансы Дембеле на «Золотой мяч» после победы «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил шансы нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле на «Золотой мяч» после победы парижан в Лиге чемпионов. В субботу, 31 мая, «ПСЖ» разгромил миланский «Интер» в финале турнира со счётом 5:0.

«Победа в Лиге чемпионов – это здорово, но голосуют журналисты, и сезон ещё не окончен. По-моему, на сегодняшний день сложно определить тройку кандидатов.

Есть Мбаппе, лучший бомбардир Ла Лиги и обладатель «Золотой бутсы», хотя он только что перешёл в другой клуб. Или Ламин Ямаль, который, на мой взгляд, неплохо себя проявил… А почему бы не Левандовски или Рафинья?» – приводит слова Дешама Gazzetta dello Sport.

Дембеле был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2024/2025. 28-летний форвард провёл в турнире 15 матчей, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. В финальной встрече Дембеле записал на свой счёт два голевых паса.