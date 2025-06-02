Орещук: если Карпин хочет работать в «Динамо», ему нужно уходить из сборной России

Футбольный агент Роман Орещук высказался о возможном назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина в московское «Динамо».

«Зачем говорить, что Карпин близок к назначению в «Динамо»? Его уже, считай, назначили. Можно говорить открыто, что Валерий Георгиевич — главный тренер московского «Динамо». Я всем СМИ говорю, что для клуба это отличный выбор, а для сборной России — плохой вариант, потому что он будет совмещать посты.

Дюков же говорил, что в ближайшее время нам откроют дорогу на международную арену. Вы представьте, что в случае возвращения Карпин покинет «Динамо». Как это объяснить клубу, болельщикам и футболистам, которых будут брать под него? Спасибо, я пошёл? Это ненормально! Если Карпин хочет работать в «Динамо», ему нужно уходить из сборной России. Так будет честно. Тренер — не пожарный. Он не берётся для того, чтобы спасти клуб», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года. До этого времени специалист совмещал работу в клубе и сборной России. Ранее в СМИ появилась информация о желании московского «Динамо» пригласить Карпина на роль главного тренера команды.