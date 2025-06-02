В махачкалинском «Динамо» заявили, что у них нет футболистов с истекающими контрактами

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что этим летом ни у одного футболиста команды не истекает контракт.

«Ни у кого из футболистов «Динамо» Махачкала не истекает контракт этим летом. Всё нормально. Информация на Transfermarkt является неверной. Когда мы выходили в РПЛ, со всеми футболистами продлили контракты», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне РПЛ, который стал для дагестанской команды дебютным в высшем дивизионе, махачкалинское «Динамо» финишировало на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков.