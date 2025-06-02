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Нани: Португалия потеряла часть своей идентичности, стремление рисковать

Нани: Португалия потеряла часть своей идентичности, стремление рисковать
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Бывший игрок сборной Португалии Луиш Нани раскритиковал национальную команду из-за отсутствия атакующего стиля. В 1/2 финала Лиги наций УЕФА португальцы встретятся со сборной Германии. Игра состоится в среду, 4 июня.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Согласен, что в последние несколько лет Португалия играет в слишком оборонительный футбол? Я помню, что в начале нулевых вы играли, как Бразилия – игроки кайфовали на поле. А теперь этого нет.
— Именно. Мы потеряли часть своей идентичности: стремление бежать вперёд, рисковать, накручивать соперника, бить издали. Ощущение, что мы хотим затолкать мяч в ворота. Стиль Мартинеса подразумевает игру в короткий пас, но хочется видеть больше риска. У нас есть игроки для этого: Леау, Витинья, Бруну, Консейсау. Да, много быстрых и техничных игроков. Надо этим пользоваться, — сказал Нани в интервью на YouTube-канале «МЯЧ Production».

В финале Лиги наций победитель полуфинала Германия — Португалия встретится с сильнейшей командой из пары Испания — Франция. Обладатель трофея определится в финальном матче, который состоится 8 июня на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене.

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