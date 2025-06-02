Новичок «Реала» Хёйсен назвал Серхио Рамоса своим кумиром

Защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен признался, что подражает бывшему футболисту «сливочных» Серхио Рамосу.

20-летний Хёйсен перешёл в «Реал» из английского «Борнмута» в середине мая. Соглашение с защитником, выступающим за сборную Испании, рассчитано до 30 июня 2030 года. Ранее СМИ сообщали, что «Реал» заплатил «Борнмуту» около € 60 млн за трансфер Хёйсена.

– На каких центральных защитников ты равнялся?

– Мой самый большой кумир – Серхио Рамос. Для меня он очень цельный, он обладал всем. Именно поэтому я стремлюсь быть похожим на него.

– Какой из его периодов игры ты выберешь?

– Все. С точки зрения лидерства, голов, личности, характера. Вот почему он мой кумир, – приводит слова Хёйсена As.

В минувшем сезоне Хёйсен провёл за «Борнмут» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.