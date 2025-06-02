Игрок сборной Франции Шерки назвал имена главных претендентов на «Золотой мяч»

Полузащитник «Лиона» и сборной Франции Райан Шерки ответил на вопрос, кто достоин получить «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/2025.

«Сезон ещё не закончен. Впереди ещё два очень важных матча и не менее важный клубный чемпионат мира. Теперь мы знаем, что два лучших игрока в мире — французы… Трудно выбрать между ними. Я в сборной, чтобы помочь им, чтобы сделать Дембеле и Мбаппе лучше», — приводит слова Шерки RMC Sport.

По данным СМИ, основными претендентами на победу в номинации являются Рафинья Рафаэл Диас Беллоли («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Педри («Барселона») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).