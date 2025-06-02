Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Франции Шерки назвал имена главных претендентов на «Золотой мяч»

Игрок сборной Франции Шерки назвал имена главных претендентов на «Золотой мяч»
Комментарии

Полузащитник «Лиона» и сборной Франции Райан Шерки ответил на вопрос, кто достоин получить «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/2025.

«Сезон ещё не закончен. Впереди ещё два очень важных матча и не менее важный клубный чемпионат мира. Теперь мы знаем, что два лучших игрока в мире — французы… Трудно выбрать между ними. Я в сборной, чтобы помочь им, чтобы сделать Дембеле и Мбаппе лучше», — приводит слова Шерки RMC Sport.

По данным СМИ, основными претендентами на победу в номинации являются Рафинья Рафаэл Диас Беллоли («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Педри («Барселона») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Материалы по теме
Дешам оценил шансы Дембеле на «Золотой мяч» после победы «ПСЖ» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android