Пиняев признан лучшим футболистом «Локомотива» в мае по версии болельщиков

Полузащитник Сергей Пиняев признан лучшим футболистом «Локомотива» в мае по итогам голосования болельщиков, сообщается в телеграм-канале клуба.

Пиняев набрал 30% голосов и опередил Дмитрия Воробьёва, Алексея Батракова и Антона Митрюшкина.

В мае 20-летний Пиняев провёл четыре матча в РПЛ за «Локомотив», забил два мяча и отдал две голевые передачи. Также болельщики «Локомотива» признавали Пиняева лучшим футболистом команды в марте.

«Локомотив» занял шестое место в таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В Кубке России команда Михаила Галактионова уступила «Ростову» во втором этапе полуфинала Пути регионов.