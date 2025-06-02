Тренер «Ротора» Бояринцев отреагировал на возможный переход Прищепы в «Краснодар»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев отреагировал на возможный переход защитника команды Дмитрия Прищепы в «Краснодар».

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что 23-летний Прищепа, скорее всего, подпишет полноценный контракт с действующим чемпионом России.

«Не вижу ничего страшного в том, что Прищепа может перейти в «Краснодар». Если я не ошибаюсь, у Димы заканчивается контракт и он рассматривает хорошие предложения. Думаю, поехать в «Краснодар» на просмотр – очень хорошее дело. Дима провёл хороший сезон в Первой лиге, плюс он находится в хорошем возрасте, чтобы попробовать свои силы в такой сильной команде. Думаю, «Ротор» не против сохранить Дмитрия, но, если есть вариант в РПЛ, надо двигаться дальше и показать себя с наилучшей стороны, чтобы зацепиться за команду Премьер-Лиги», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошедшем сезоне белорус Прищепа провёл 27 матчей за «Ротор», забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.