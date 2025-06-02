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Президент «Урала» Иванов: окончательного решения об уходе Шатова из клуба не принято

Президент «Урала» Иванов: окончательного решения об уходе Шатова из клуба не принято
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что окончательное решение об уходе из команды тренера Олега Шатова ещё не принято.

«Мы ещё официально не объявляли о том, что Шатов от нас ушёл. Как только будет ясность, мы обязательно сообщим. Пока у нас не созрело мнение, когда объявлять, уйдёт Шатов или нет. Мы после игры не успели поговорить, потому что торопились в аэропорт. Когда всё решится, тогда вы всё узнаете. Когда будет принято решение, не знаю. К началу чемпионата точно определимся. В ближайшее время определимся», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Урал» потерпел поражение в переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответной встрече со счётом 2:0 и победили по сумме двух матчей — 3:2.

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