Президент «Урала» Иванов: окончательного решения об уходе Шатова из клуба не принято

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что окончательное решение об уходе из команды тренера Олега Шатова ещё не принято.

«Мы ещё официально не объявляли о том, что Шатов от нас ушёл. Как только будет ясность, мы обязательно сообщим. Пока у нас не созрело мнение, когда объявлять, уйдёт Шатов или нет. Мы после игры не успели поговорить, потому что торопились в аэропорт. Когда всё решится, тогда вы всё узнаете. Когда будет принято решение, не знаю. К началу чемпионата точно определимся. В ближайшее время определимся», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Урал» потерпел поражение в переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответной встрече со счётом 2:0 и победили по сумме двух матчей — 3:2.