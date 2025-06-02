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Дуглас Сантос, Тормена и Роша вошли в шорт-лист премии лучшему защитнику сезона РПЛ

Дуглас Сантос, Тормена и Роша вошли в шорт-лист премии лучшему защитнику сезона РПЛ
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Пресс-служба РПЛ в телеграм-канале опубликовала шорт-лист номинантов на премию лучшему защитнику сезона-2024/2025.

В список вошли 10 защитников: Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Нино (все – «Зенит»), Витор Тормена, Диего Коста (оба – «Краснодар»), Виллиан Роша, Мойзес (оба – ЦСКА), Александр Сильянов («Локомотив»), Срджан Бабич («Спартак») и Максим Осипенко («Ростов»).

Начиная со 2 июня пользователи могут отдать свой голос на платформе премии, 15 июня народное голосование завершится, и будет сформирован список финалистов. Имена победителей назовут 27 июня.

В сезоне-2024/2025 чемпионата России, который закончился 24 мая, победу одержал «Краснодар» (67 очков). Вторым стал «Зенит» (66), третьим — ЦСКА (59).

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