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Иско: мои дети больше рады тому, что я сыграю с Ямалем, чем моему возвращению в сборную

Иско: мои дети больше рады тому, что я сыграю с Ямалем, чем моему возвращению в сборную
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Полузащитник «Бетиса» Иско, который получил первый вызов в сборную Испании за последние шесть лет, рассказал, как на эту новость отреагировали его дети.

«Мои дети были больше рады тому, что я буду играть с Ламином [Ямалем], чем моему возвращению в сборную», — приводит слова Иско Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Последний раз 33-летний полузащитник получал вызов в сборную Испании в 2019 году – до появления на свет своих детей. Отметим, что Ямаль тогда играл за детскую команду «Барселоны» U12.

В 1/2 финала Лиги наций сборная Испании встретится с Францией. Матч пройдёт 5 июня. Победитель пары сразится в финале с Германией или с Португалией 8 июня.

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