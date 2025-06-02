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«Видимо, я слишком много запросил». Португалец Нани — о срыве трансфера в «Зенит»

«Видимо, я слишком много запросил». Португалец Нани — о срыве трансфера в «Зенит»
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Луиш Нани назвал причины срыва своего трансфера в санкт-петербургский «Зенит» в бытность игроком «красных дьяволов».

— Я разговаривал с «Зенитом», но сделка так и не состоялась.

— Но ты был готов перейти?
— Всё так. Мы обсуждали переход с агентом, однако не знаю, почему всё сорвалось. То ли «МЮ» не хотел меня отпускать, то ли не сошлись по деньгам.

— А «Зенит», кстати, был при деньгах. И щедро платил.
— Да, но…

— Недостаточно, чтобы купить тебя?
— Видимо. Наверное, я слишком много запросил, — рассказал Нани в интервью на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Луиш Нани завершил профессиональную карьеру в декабре 2024 года в статусе игрока португальской «Эштрелы». Ранее сам футболист рассказывал, что по ходу карьеры интерес к его подписанию проявляли «Зенит» и «Локомотив».

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