«Видимо, я слишком много запросил». Португалец Нани — о срыве трансфера в «Зенит»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Луиш Нани назвал причины срыва своего трансфера в санкт-петербургский «Зенит» в бытность игроком «красных дьяволов».

— Я разговаривал с «Зенитом», но сделка так и не состоялась.

— Но ты был готов перейти?

— Всё так. Мы обсуждали переход с агентом, однако не знаю, почему всё сорвалось. То ли «МЮ» не хотел меня отпускать, то ли не сошлись по деньгам.

— А «Зенит», кстати, был при деньгах. И щедро платил.

— Да, но…

— Недостаточно, чтобы купить тебя?

— Видимо. Наверное, я слишком много запросил, — рассказал Нани в интервью на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Луиш Нани завершил профессиональную карьеру в декабре 2024 года в статусе игрока португальской «Эштрелы». Ранее сам футболист рассказывал, что по ходу карьеры интерес к его подписанию проявляли «Зенит» и «Локомотив».