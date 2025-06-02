Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В составе сборной Нигерии на товарищеский матч с Россией произошли изменения

В составе сборной Нигерии на товарищеский матч с Россией произошли изменения
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Нигерии опубликовала обновлённый состав на товарищеский матч с Россией, который пройдёт 6 июня в московских «Лужниках».

Ранее в составе сборной Нигерии числился 21 футболист, теперь — 20. Из заявки пропали нападающий «Мидлсбро» Келечи Ихеаначо, полузащитник «Милана» Самуэль Чуквезе, полузащитник «Лестера» Вильфред Ндиди, защитник «Ноттингем Форест» Ола Айна, нападающий «Байера» Нейтан Телла и форвард «Валенсии» Умар Садик, однако в состав нигерийцев был включен футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун.

Вратари: Мадука Окойе («Удинезе», Италия), Амас Обасоги («Сингида Блэк Старс», Танзания).

Защитники: Виллиам Трост‑Эконг («Аль‑Холуд», Саудовская Аравия), Иго Огбу («Славия», Чехия), Брайт Осайи‑Сэмуэль («Фенербахче», Турция), Бруно Оньемаечи («Олимпиакос», Греция), Семи Аджайи («Вест Бромвич», Англия), Бенджамин Фредерик («Брентфорд», Англия), Содик Исмаила («Ремо Старз»).

Полузащитники: Фрэнк Оньека («Аугсбург», Германия), Крисантус Уче («Хетафе», Испания), Мустафа Папа («Нигер Торнадос»), Фисайо Деле‑Баширу («Лацио», Италия), Рафаэль Оньедика («Брюгге», Бельгия), Исаак Савиур («Энугу Рейнджерс»).

Нападающие: Мозес Саймон («Нант», Франция), Виктор Бонифасе («Байер», Германия), Толу Арокодаре («Генк», Бельгия), Олакунле Олусегун («Краснодар», Россия), Сикиру Алими («Ремо Старз», Нигерия).

Материалы по теме
Африканский вызов и славянское дерби. Как сборная России проведёт июньские матчи?
Африканский вызов и славянское дерби. Как сборная России проведёт июньские матчи?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android