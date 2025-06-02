Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В составе сборной Нигерии на товарищеский матч с Россией произошли изменения

Сборная Нигерии опубликовала обновлённый состав на товарищеский матч с Россией, который пройдёт 6 июня в московских «Лужниках».

Ранее в составе сборной Нигерии числился 21 футболист, теперь — 20. Из заявки пропали нападающий «Мидлсбро» Келечи Ихеаначо, полузащитник «Милана» Самуэль Чуквезе, полузащитник «Лестера» Вильфред Ндиди, защитник «Ноттингем Форест» Ола Айна, нападающий «Байера» Нейтан Телла и форвард «Валенсии» Умар Садик, однако в состав нигерийцев был включен футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун.

Вратари: Мадука Окойе («Удинезе», Италия), Амас Обасоги («Сингида Блэк Старс», Танзания).

Защитники: Виллиам Трост‑Эконг («Аль‑Холуд», Саудовская Аравия), Иго Огбу («Славия», Чехия), Брайт Осайи‑Сэмуэль («Фенербахче», Турция), Бруно Оньемаечи («Олимпиакос», Греция), Семи Аджайи («Вест Бромвич», Англия), Бенджамин Фредерик («Брентфорд», Англия), Содик Исмаила («Ремо Старз»).

Полузащитники: Фрэнк Оньека («Аугсбург», Германия), Крисантус Уче («Хетафе», Испания), Мустафа Папа («Нигер Торнадос»), Фисайо Деле‑Баширу («Лацио», Италия), Рафаэль Оньедика («Брюгге», Бельгия), Исаак Савиур («Энугу Рейнджерс»).

Нападающие: Мозес Саймон («Нант», Франция), Виктор Бонифасе («Байер», Германия), Толу Арокодаре («Генк», Бельгия), Олакунле Олусегун («Краснодар», Россия), Сикиру Алими («Ремо Старз», Нигерия).