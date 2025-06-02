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Фабрицио Романо рассказал об интересе «Интера» к форварду «Манчестер Юнайтед»

Фабрицио Романо рассказал об интересе «Интера» к форварду «Манчестер Юнайтед»
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Финалист Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 «Интер» может приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter), итальянский клуб уже установил контакт с представителями нападающего сборной Дании.

По информации источника, Расмус Хойлунд входит в шорт-лист «Интера» и является одной из главных трансферных целей в период летнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что «МЮ» рассматривает возможность предложить Хойлунда «Наполи» в обмен на форварда Виктора Осимхена.

Расмус Хойлунд перебрался в английский клуб из итальянской «Аталанты» в августе 2023 года. По данным СМИ, за его трансфер «Манчестер Юнайтед» заплатил € 77,8 млн. В текущем сезоне в активе датчанина четыре гола и результативная передача в 32 матчах английской Премьер-Лиги.

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