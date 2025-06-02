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«Челси» объявил о переходе хавбека «Спортинга» Эсугу

«Челси» объявил о переходе хавбека «Спортинга» Эсугу
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«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника лиссабонского «Спортинга» Дариу Эсугу. 20-летний португалец подписал долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2033 года.

В прошедшем сезоне Эсугу на правах аренды выступал за испанский «Лас-Пальмас». Он провел 27 матчей и отметился одним голом. Также на счету хавбека 25 встреч в основной команде «Спортинга».

Эсугу начал свою карьеру в академии «Спортинга» и стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле за клуб, когда он дебютировал в возрасте 16 лет 6 дней в матче с «Виторией Гимарайнш» в марте 2021 года. Позже в том же году он побил рекорд Луиша Фигу как самый молодой игрок стартового состава «Спортинга» — 16 лет 11 месяцев 17 дней.

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