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Барко, Батраков и еще семь игроков претендуют на звание лучшего полузащитника сезона РПЛ

Пресс-служба РПЛ в телеграм-канале опубликовала шорт-лист футболистов, которые номинированы на премию лучшему полузащитнику сезона-2024/2025 по итогам голосования журналистов.

В список вошли 10 футболистов, среди которых Бителло («Динамо»), Александр Черников, Эдуард Сперцян (оба – «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Наиль Умяров, Эсекьель Барко (оба – «Спартак»), Вильмар Барриос, Максим Глушенков, Вендел (все – «Зенит»), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА).

Начиная со 2 июня пользователи могут отдать свой голос на платформе премии, 15 июня народное голосование завершится, и будет сформирован список финалистов. Имена победителей назовут 27 июня.

В сезоне-2024/2025 чемпионата России, который закончился 24 мая, победу одержал «Краснодар» (67 очков). Вторым стал «Зенит» (66), третьим — ЦСКА (59).