Лучший бомбардир «Брентфорда» Мбемо хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Камерунский полузащитник «Брентфорда» Брайан Мбемо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщил журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По информации Орнштейна, 25-летний Мбемо решил, что желает продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес от других клубов. Ожидается, что клуб из Манчестера начнёт переговоры с «Брентфордом» по трансферу хавбека этим летом.

Отмечается, что в Мбемо также заинтересованы «Арсенал», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», но футболист отдаст предпочтение «Манчестер Юнайтед», если сделка будет согласована.

В минувшем сезоне Мбемо стал лучшим бомбардиром «Брентфорда», он провёл 42 матча за команду во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач.