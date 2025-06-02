Шерки — о Ямале: он чрезвычайно силён и может делать всё, его нужно остерегаться

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки высказался о нападающем национальной команды Испании Ламине Ямале накануне матча между командами в полуфинале Лиги наций УЕФА. Встреча состоится в четверг, 5 июня.

«Мы все думаем об одном и том же: он чрезвычайно силён, он может делать всё, он хорош. Нам нужно будет остерегаться его, но, думаю, это не приоритет. У нас тоже есть сильные стороны, так что мы сосредоточимся на себе и подойдем к матчу наилучшим образом», — приводит слова Шерки RMC Sport.

Следующую игру «трёхцветные» также проведут в рамках этого соревнования, она состоится 8 июня. Это будет либо встреча за третье место, либо финал турнира.