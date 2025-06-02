Шерки — о Ямале: он чрезвычайно силён и может делать всё, его нужно остерегаться
Поделиться
Полузащитник сборной Франции Райан Шерки высказался о нападающем национальной команды Испании Ламине Ямале накануне матча между командами в полуфинале Лиги наций УЕФА. Встреча состоится в четверг, 5 июня.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы все думаем об одном и том же: он чрезвычайно силён, он может делать всё, он хорош. Нам нужно будет остерегаться его, но, думаю, это не приоритет. У нас тоже есть сильные стороны, так что мы сосредоточимся на себе и подойдем к матчу наилучшим образом», — приводит слова Шерки RMC Sport.
Следующую игру «трёхцветные» также проведут в рамках этого соревнования, она состоится 8 июня. Это будет либо встреча за третье место, либо финал турнира.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июня 2025
-
22:54
-
22:51
-
22:43
-
22:36
-
22:31
-
22:18
-
22:15
-
22:13
-
22:04
-
22:03
-
22:01
-
21:53
-
21:44
-
21:42
-
21:42
-
21:30
-
21:27
-
21:22
-
21:02
-
21:00
-
20:54
-
20:50
-
20:47
-
20:41
-
20:37
-
20:30
-
20:20
-
20:20
-
20:15
-
20:08
-
20:05
-
19:55
-
19:45
-
19:44
-
19:41