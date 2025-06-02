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Четыре игрока «ПСЖ» вошли в топ-10 по числу созданных моментов в Лиге чемпионов — Squawka

Четыре игрока «ПСЖ» вошли в топ-10 по числу созданных моментов в Лиге чемпионов — Squawka
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Сразу четыре футболиста французского «ПСЖ» вошли в десятку игроков с наибольшим количеством созданных моментов в Лиге чемпионов — 2024/2025. Напомним, парижане стали победителями турнира, разгромив в финале «Интер» (5:0).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Как сообщает Squawka, лидером рейтинга с 36 созданными голевыми моментами стал защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими. Второе место занял вингер «Барселоны» Рафинья (32). Тройку лидеров замкнул вингер французов Усман Дембеле (31). Помимо Хакими и Дембеле, в рейтинг попали полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис и вингер Брэдли Баркола.

Топ-10 футболистов по числу созданных голевых моментов в Лиге чемпионов сезона-2024/2025:

1. Ашраф Хакими («ПСЖ») — 36;
2. Рафинья («Барселона») — 32;
3. Усман Дембеле («ПСЖ») — 31;
4. Джамал Мусиала («Бавария») — 28;
5. Йозуа Киммих («Бавария») — 27;
6. Фабиан Руис («ПСЖ») — 26;
7. Флориан Вирц («Байер») — 25;
8. Христос Дзолис («Брюгге») — 24:
9. Брэдли Баркола («ПСЖ») — 24;
10. Винисиус Жуниор («Реал») — 23.

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