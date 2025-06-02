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Рекордсмен «Атлетико» по проведённым матчам продлил контракт с клубом

Рекордсмен «Атлетико» по проведённым матчам продлил контракт с клубом
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Мадридский «Атлетико» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с испанским полузащитником Коке.

Новое соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Коке дебютировал за «Атлетико» 19 сентября 2009 года. С тех пор он провёл за «матрасников» 681 матч и стал рекордсменом клуба по этому показателю. В данный момент у испанца статус капитана команды.

В составе «Атлетико» Коке дважды взял чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, по одному разу завоёвывал Кубок и Суперкубок Испании, два раза играл в финале Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Ла Лиги «Атлетико» занял третье место и пробился в Лигу чемпионов.

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