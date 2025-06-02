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Дзюба, Маркиньос и Даку номинированы на премию лучшему нападающему сезона РПЛ

В телеграм-канале РПЛ опубликован шорт-лист из 10 футболистов, которые номинированы на премию лучшему нападающему минувшего сезона.

По итогам голосования журналистов в список вошли Ярослав Гладышев («Динамо»), Лусиано («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Манфред Угальде, Маркиньос (оба – «Спартак»), Николай Комличенко («Ростов»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин») и Артём Дзюба («Акрон»).

Фото: Телеграм-канал РПЛ

Начиная со 2 июня пользователи могут отдать свой голос на платформе премии, 15 июня народное голосование завершится, и будет сформирован список финалистов. Имена победителей назовут 27 июня.

В сезоне-2024/2025 чемпионата России, который закончился 24 мая, победу одержал «Краснодар» (67 очков). Вторым стал «Зенит» (66), третьим — ЦСКА (59).