Киммих — о Роналду: читал, что он забил 136 голов за сборную, мне до этого далеко

Полузащитник «Баварии» и национальной команды Германии Йозуа Киммих высоко оценил игру форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду за сборную Португалии. Напомним, Германия сразится с португальцами в полуфинале Лиги наций УЕФА в среду, 4 июня.

«Я читал, что Роналду забил 136 голов за сборную. Мне до этого далеко. У Криштиану невероятная статистика, особенно если посмотреть на стабильность: он играет на очень высоком уровне уже больше 20 лет и бьётся за свою страну. А для меня 100 игр – уже повод для гордости (смеётся)», – приводит слова Киммиха A Bola.

В финале Лиги наций победитель полуфинала Германия — Португалия встретится с сильнейшей командой из пары Испания — Франция. Обладатель трофея определится в финальном матче, который состоится 8 июня на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене.