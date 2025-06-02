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Видео: эпичный выход Сафонова на праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Видео: эпичный выход Сафонова на праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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В Париже на стадионе «Парк де Пренс» прошла церемония по случаю победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов сезона-2024/2025, в которой принял участие российский голкипер Матвей Сафонов. В финальном матче турнира чемпионы Франции разгромили «Интер» (5:0) и впервые в истории завоевали главный клубный трофей Европы.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Во время празднования игроки «ПСЖ» выходили по одному под объявления диктора. Сафонов появился на поле в очках и с медалью, а диктор представил россиянина словами: «Наш гигант из Краснодара».

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первом же сезоне в составе новой команды Сафонов стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.

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