Видео: эпичный выход Сафонова на праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» прошла церемония по случаю победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов сезона-2024/2025, в которой принял участие российский голкипер Матвей Сафонов. В финальном матче турнира чемпионы Франции разгромили «Интер» (5:0) и впервые в истории завоевали главный клубный трофей Европы.

Во время празднования игроки «ПСЖ» выходили по одному под объявления диктора. Сафонов появился на поле в очках и с медалью, а диктор представил россиянина словами: «Наш гигант из Краснодара».

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первом же сезоне в составе новой команды Сафонов стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.