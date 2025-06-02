Новый спортивный директор «Милана» собирается пригласить Модрича из «Реала» — Романо

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter), новый спортивный директор «Милана» Игли Таре планирует пригласить в команду хорватского полузащитника.

По данным источника, албанский специалист уже успел обсудить с руководством итальянской команды подобный трансфер. Сам Модрич, как сообщается, получил сразу несколько предложений от ряда клубов, но пока не принял решения о месте продолжения карьеры.

Контракт Луки Модрича с мадридским «Реалом» истекает летом 2025 года. Таким образом, подписать 39-летнего игрока можно будет в статусе свободного агента бесплатно.