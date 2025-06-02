Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новый спортивный директор «Милана» собирается пригласить Модрича из «Реала» — Романо

Новый спортивный директор «Милана» собирается пригласить Модрича из «Реала» — Романо
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter), новый спортивный директор «Милана» Игли Таре планирует пригласить в команду хорватского полузащитника.

По данным источника, албанский специалист уже успел обсудить с руководством итальянской команды подобный трансфер. Сам Модрич, как сообщается, получил сразу несколько предложений от ряда клубов, но пока не принял решения о месте продолжения карьеры.

Контракт Луки Модрича с мадридским «Реалом» истекает летом 2025 года. Таким образом, подписать 39-летнего игрока можно будет в статусе свободного агента бесплатно.

Материалы по теме
«Бернабеу» трогательно проводил Модрича и Анчелотти. Фанаты «Реала» не скрывали слёз
«Бернабеу» трогательно проводил Модрича и Анчелотти. Фанаты «Реала» не скрывали слёз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android