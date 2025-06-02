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«Сосредоточены на цели». 40-летний Роналду выложил фото с тренировки сборной Португалии

«Сосредоточены на цели». 40-летний Роналду выложил фото с тренировки сборной Португалии
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки команды перед полуфинальным матчем Лиги наций УЕФА со сборной Германии.

Игра состоится в среду, 4 июня. Роналду был вызван в состав португальской команды.

«Сосредоточены на цели», — на португальском подписал фото Роналду.

Фото: fpf.pt

В финале Лиги наций победитель полуфинала Германия — Португалия встретится с сильнейшей командой из пары Испания — Франция. Обладатель трофея определится в финальной игре, который состоится 8 июня на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене.

Роналду — лучший бомбардир в истории на уровне сборных команд, на его счету 136 голов за Португалию.

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