Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мэйсон покинул тренерский штаб Постекоглу в «Тоттенхэме» и возглавил «Вест Бромвич»

Английский «Вест Бромвич» из Чемпионшипа на своём сайте объявил о назначении Райана Мэйсона на пост главного тренера команды.

Срок соглашения с 33-летним специалистом не уточняется. Ранее Мэйсон входил в тренерский штаб Ангелоса Постекоглу в «Тоттенхэме», а также исполнял обязанности главного тренера «шпор».

Мэйсон в качестве игрока выступал за «Тоттенхэм», «Донкастер», «Миллуол», «Суиндон Таун» и «Халл Сити». Он завершил карьеру в 26 лет по рекомендации врачей из-за последствий перелома черепа, полученного в одном из матчей.

В минувшем сезоне «Тоттенхэм» взял Лигу Европы, минимально одолев в финале «Манчестер Юнайтед». В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.

«Вест Бромвич» в прошедшем сезоне занял девятое место в Чемпионшипе.