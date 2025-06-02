«Динамо» близко к трансферу защитника «Ростова» Вахании

«Динамо» близко к договорённости по трансферу защитника «Ростова» Ильи Вахании. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны согласовывают последние детали соглашения.

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» выступает за «Ростов» с лета 2023 года. К южанам футболист присоединился в статусе свободного агента перед стартом позапрошлого сезона. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Вахания принял участие в 42 матчах за «Ростов» в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На счету 24-летнего защитника четыре результативные передачи. Ранее агент Вахании Василий Голяна допустил возможность смены клуба своим клиентом в летнее трансферное окно.