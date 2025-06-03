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Фермин Лопес: было обидно, что Дембеле ушёл из «Барселоны», но зато появился Ямаль

Фермин Лопес: было обидно, что Дембеле ушёл из «Барселоны», но зато появился Ямаль
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Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес заявил, что считает 17-летнего нападающего каталонского клуба Ламина Ямаля потенциальным обладателем «Золотого мяча».

— Ямаль — потенциальный обладатель «Золотого мяча»?
— Для меня — да. Я вижу, как он тренируется, его повседневную жизнь, как он играет — это невероятно. Хотя мы не должны слишком давить на него по поводу «Золотого мяча». Он придёт к нему, потому что он очень хорош.

— Разрешится ли его «битва» с Дембеле в предстоящем матче Лиги наций?
— Люди всегда будут вести этот спор, однако очевидно, что Ламин многое сделал, чтобы заслужить это. Мы совсем немного играли вместе с Дембеле в «Барселоне», это было в предсезонке. Он очень хороший игрок, и было жаль, что он ушёл, но зато появился Ямаль, и он не сильно отстаёт, — приводит слова Фермина Sport.es.

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