Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Спартака» Маркиньос стал лидером Кубка России по созданным голевым моментам

Футболист «Спартака» Маркиньос стал лидером Кубка России по созданным голевым моментам
Аудио-версия:
Комментарии

Платформа РУСТАТ в своём телеграм-канале опубликовала список лучших футболистов минувшего розыгрыша Фонбет Кубка России по разным статистическим показателям.

Согласно данным статистического портала, Маркиньос из «Спартака» создал 16 голевых моментов и стал лидером турнира по этому показателю. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заработал на себе больше всего фолов (23), лидеры Кубка России по ударам в створ — Сергей Пиняев из «Локомотива» и Ярослав Гладышев из «Динамо» (по 12). Лидер по удачным обводкам — полузащитник «Зенита» Педро (37).

Лучший показатель по сейвам — у вратаря «Локомотива» Антона Митрюшкина (14), больше всего удачных единоборств провел защитник ЦСКА Мойзес, а лидером по отборам стал защитник «Рубина» Руслан Безруков.

Розыгрыш Кубка России завершился в воскресенье, 1 июня. Победителем турнира стал ЦСКА, который в финале в серии пенальти переиграл «Ростов» (0:0 — в основное время, 4:3 — в серии пенальти).

Материалы по теме
Игроки ЦСКА залили Николича водой на пресс-конференции. Видео
Истории
Игроки ЦСКА залили Николича водой на пресс-конференции. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android