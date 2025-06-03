Футболист «Спартака» Маркиньос стал лидером Кубка России по созданным голевым моментам

Платформа РУСТАТ в своём телеграм-канале опубликовала список лучших футболистов минувшего розыгрыша Фонбет Кубка России по разным статистическим показателям.

Согласно данным статистического портала, Маркиньос из «Спартака» создал 16 голевых моментов и стал лидером турнира по этому показателю. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заработал на себе больше всего фолов (23), лидеры Кубка России по ударам в створ — Сергей Пиняев из «Локомотива» и Ярослав Гладышев из «Динамо» (по 12). Лидер по удачным обводкам — полузащитник «Зенита» Педро (37).

Лучший показатель по сейвам — у вратаря «Локомотива» Антона Митрюшкина (14), больше всего удачных единоборств провел защитник ЦСКА Мойзес, а лидером по отборам стал защитник «Рубина» Руслан Безруков.

Розыгрыш Кубка России завершился в воскресенье, 1 июня. Победителем турнира стал ЦСКА, который в финале в серии пенальти переиграл «Ростов» (0:0 — в основное время, 4:3 — в серии пенальти).