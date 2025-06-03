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12 игроков «Балтики» выросли в цене после победы команды в Первой лиге — Transfermarkt

12 игроков «Балтики» выросли в цене после победы команды в Первой лиге — Transfermarkt
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Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по Мелбет Первой лиге после завершения сезона-2024/2025. Так, сразу 12 футболистов калининградской «Балтики» выросли в цене.

На € 250 тыс. дороже стали оцениваться вратарь Максим Бориско (€ 1 млн), защитник Натан Гассама (€ 0,7 млн), полузащитник Сергей Пряхин (€ 0,7 млн) и арендованный у «Локомотива» хавбек Николай Титков (€ 0,4 млн). На € 200 тыс. подорожали защитники Кевин Андраде (1,2 млн), Сергей Варатынов (€ 1 млн), Амир Мохаммад (€ 0,8 млн) и форвард Брайан Хиль (€ 1 млн).

€ 150 тыс. к трансферной стоимости прибавили полузащитники Владислав Саусь (€ 0,5 млн) и Максим Петров (€ 0,6 млн), а игроки центра поля Андрей Мендель и Илья Петров (оба — € 0,8 млн) стали оцениваться на € 100 тыс. дороже.

«Балтика» выиграла золотые медали Первой лиги и завоевала путёвку в Российскую Премьер-Лигу по итогам завершившегося сезона. В активе калининградцев 69 набранных очков в 34 встречах.

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