Младший брат Беллингема дал согласие на переход в дортмундскую «Боруссию» — Sky Sport

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем согласился продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По данным источника, 19-летний футболист принял окончательное решение о переходе в «Боруссию». Беллингем-младший проинформировал франкфуртский «Айнтрахт», который также интересовался им, что продолжит выступления в другой команде.

Переговоры «Боруссии» с «Сандерлендом» должны начаться в ближайшее время. Отмечается, что за Беллингема немецкий клуб заплатит около € 30 млн.

По итогам сезона-2024/2025 «Сандерленд» получил право принять участие в следующем розыгрыше английской Премьер-лиги. Команда завоевала третью путёвку в элитную лигу, которая разыгрывается между командами Чемпионшипа с третьего по шестое место в формате плей-офф. Дортмундский клуб занял четвёртое место в Бундеслиге и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.