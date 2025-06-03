Альваро Мората: сделаю всё возможное, чтобы сыграть за «Хетафе»

Испанский нападающий «Галатасарая» Альваро Мората, права на которого принадлежат итальянскому «Милану», ответил на вопрос о своём будущем и заявил о желании вернуться в Испанию.

«У меня ещё шесть месяцев в «Галатасарае», но после этого я не знаю, что произойдёт. Конечно, я хотел бы вернуться в Испанию. «Севилья»? Это неправда, по крайней мере, насколько мне известно. Тем не менее это огромный клуб, поэтому я не могу его исключать. Но могу сказать, что сделаю всё возможное, чтобы сыграть за «Хетафе», однако сейчас не время для этого», — приводит слова Мораты Sport.es.

Напомним, Мората подписал арендное соглашение с турецким клубом до 20 января 2026 года. Действующий контракт игрока с «Миланом», в который он перешёл минувшим летом из «Атлетико», рассчитан до лета 2028 года.

За свою карьеру 32-летний форвард выступал за молодёжную команду «Хетафе», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Челси» и «Ювентус».