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Мадридский «Реал» поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов
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Мадридский «Реал» поздравил «Пари Сен-Жермен» с завоеванием первого в истории клуба трофея Лиги чемпионов УЕФА. В финале сезона-2024/2025 парижане одолели «Интер» (5:0), одержав самую крупную победу в истории финалов турнира.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Поздравляем «ПСЖ» и их болельщиков с заслуженной победой в Лиге чемпионов — 2024/2025. Самые особые поздравления нашему дорогому Луису Энрике с сердечной и нежной памятью о его дочери Ксане», — говорится в сообщении пресс-службы мадридцев в официальном аккаунте «Реала» в соцсети X.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выступал за мадридский «Реал» в качестве игрока с 1991 по 1996 год. Победа в Лиге чемпионов стала для испанца второй в карьере. Впервые он завоевал главный клубный трофей Европы с «Барселоной» в сезоне-2014/2015. Тогда участие в праздновании после матча приняла дочь тренера Ксана. Девочка скончалась в 2019 году в возрасте девяти лет из-за продолжительной болезни.

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