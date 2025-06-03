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Голкипер «Эспаньола» Гарсия близок к переходу в «Барселону» — Романо

Голкипер «Эспаньола» Гарсия близок к переходу в «Барселону» — Романо
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Голкипер «Эспаньола» Жоан Гарсия близок к переходу в состав каталонской «Барселоны». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации инсайдера, сделка ещё не закончена, потому что требуется время, чтобы согласовать все детали. Отмечается, что все формальные шаги между игроком и его агентами руководство «Барселоны» уже завершает.

Напомним, Гарсии 24 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 51 гол. Восемь встреч Гарсия провёл «на ноль». Кроме того, он занимает первое место по количеству сейвов в Ла Лиге за сезон (146). Действующий контракт Гарсии с «попугаями» рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.

«Барселона» закончила этот сезон на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги и стала чемпионом Испании.

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