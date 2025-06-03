Карпин рассказал, что его впечатлило в сборной Нигерии
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, что его впечатлило в сборной Нигерии.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В первую очередь впечатляет уровень игроков. Да, Осимхен и Лукман не приедут, но другие футболисты точно не ниже уровнем. Сборная не так давно работает с нынешним тренером, поэтому пока больше заметны индивидуальные действия. Видно, что тренерский штаб уже вносит какие-то поправки, но сказать, что у них всё отлажено – такого нет», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.
Сборная России в июне проведёт два товарищеских матча. В пятницу, 6 июня, команда Валерия Карпина встретится со сборной Нигерии в «Лужниках». Во вторник, 10 июня, сборная России сыграет с командой Беларуси в Минске.
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