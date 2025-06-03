Стали известны подробности о возможном возвращении Нико Паса в «Реал»

Аргентинский атакующий полузащитник «Комо» Николас Пас уже в ближайшее время может вернуться в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации инсайдера, единственный нерешённый вопрос договора — вердикт о пункте выкупа игрока за € 8 млн.

Напомним, в этом сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 35 матчах, где отметился шестью голами и восемью результативными передачами.

«Комо» завершил этот сезон на 10 месте турнирной таблицы Серии А. Мадридский «Реал» же закончил сезон на втором месте турнирной таблицы чемпионата Испании.