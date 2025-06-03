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Стало известно, кто может возглавить «Интер» в случае ухода Индзаги

Стало известно, кто может возглавить «Интер» в случае ухода Индзаги
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Руководство миланского «Интера» провело переговоры с главным тренером «Комо» Франсеском Фабрегасом. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

По информации издания, испанский специалист является главным претендентом на пост главного тренера клуба при условии, что Симоне Индзаги покинет команду.

Ранее стало известно, что руководство саудовского «Аль‑Хиляля» предложило Индзаги возглавить клуб. Итальянский специалист дал устное согласие, хотя его соглашение с миланским «Интером» рассчитано до конца июня 2026 года.

Напомним, «Комо» завершил сезон на 10-й строчке в турнирной таблице Серии А.

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